FILMIARVUSTUS ⟩ Kodus on mugavam tukastada kui kinos

Teate ju küll neid vastikult plärisevaid mopeedautosid, mis maanteel normaalset liiklusvoogu pidurdavad? Igas sellises ratastega köögiviljakombainis istub kaheksateistkümne praktilise taskuga matkavesti kandev vanahärra, pigistab oma sooniliste kätega rooliratast ja nohiseb nii, et masina esiklaas uduseks läheb. Iga selline metallplönn on nagu hüübinud vereklomp kolesteroolihaige suitsuvenna soonestikus. Nagu pomm, mille süütenööri pikkust keegi ei tea. Seepärast on mopeedautost raske ka niisama mööda trügida – see oleks justkui probleemi eiramine. Tundliku närviga inimene tahaks appi minna, natuke tagant tõugata.