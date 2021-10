Aastakümneid Viljandi linnajooksu korraldanud Ilmar Kütt nentis, et selle väärikasse ikka jõudnud üritusega võib tänavu igati rahule jääda. Osalejate hulk oleks tema sõnutsi võinud küll suurem olla, ent kuna lähipäevil on Eestis olnud mitu jooksuvõistlust ja ka lähiriikides toimub suuri üritusi, on arusaadav, et nii mõnigi lihtsalt ei jaksanud kohale tulla. Pärast lastejookse, kell 12 lähetati Viljandi spordihoone eest 10,4-kilomeetrisele põhijooksule 319 inimest.