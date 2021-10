Covid-19 ⟩ Viljandimaale lisandus kümme nakatunut, Eestisse enam kui 800

Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis 67,6 protsenti. Viljandimaal on seis veidi parem kui riigis keskmiselt: siin on vaktsineeritud 69,9 protsenti täisealistest inimestest. 60-aastaste ja vanemate seas on vaktsineeritud 81,8 protsenti.