Viljandi Võrkpalliklubi meeskonna peatreener Tauno Lipp nentis pärast mängu Facebookis, et see võit oli ülimalt emotsionaalne. "Teadsime, et oleme selg vastu seina ja peame täna võitma võistkonna vastu, kellele paar päeva tagasi olime kaotanud tulemusega 0:3. Kindlasti isiklikus plaanis minu treenerikarjääri üks mõnusamaid võite. Aitäh publikule, kes oli Viljandi karukoopasse häält tulnud tegema ja trumme puruks lööma."