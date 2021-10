Galerii ⟩ Lõikuspeo ainsa Etnokulbi pistis kotti Curly Strings

"Sügisfestivalil täname neid inimesi, kelle panus Eesti pärimusmuusika kõrghariduse arengusse on elutöö mõõtu. Pärimusmuusika on meie kultuuriloo kandev osa, mis ei ole kõrgelt hinnatud üksnes siin koduses Eestis, vaid teeb meid suuremaks riigipiirist väljaspoolgi," ütles pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa ning lisas, et 30 aastaga on pärimusmuusika kõrghariduse saanud mitu põlvkonda muusikuid.

"Kuigi muusika- ja pärimusmuusikasõbrad on varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, otsustasime sel aastal muutunud oludest tingituna vaheaasta kasuks ja plaanime traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates anda välja 2022. aastal. Hea meel on tõdeda, et hoolimata vaheaastast ja vaid ühest kategooriast oli hääletajaid rohkelt ning et meie publik hindab väga eriilmelist pärimusmuusikat. Ei olnud sugugi nii, et võitja oleks võitnud mäekõrguselt, pigem oli tipus tihe rebimine nelja-viie albumi vahel," rääkis Noormaa.