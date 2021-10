Õpetajate päev on iroonilisel kombel see päev, kui koolides enamasti üsna vähe õpitakse. Siiski, eksin: õpitakse, ja väga palju. Näiteks võib päeva üldises melus mõnele noorele ehk veidi ootamatult selguda, et muidu kardetud matemaatikaõpetajat on täiesti võimalik naerma ajada, ja edaspidi lähevad need võrrandidki libedamalt. Nii mõnigi abiturient võib aga avastada, et ei ole midagi nii lihtne 45 minutit püstijalu tarka juttu rääkida, kui sulle pilgub küsivalt vastu 30 silmapaari.