Pean kohe ausalt tunnistama, et mul on sellele Lääne-Virumaalt leitud võtteplatsile kohe päris ametlikult asja. Et Wiiralti eestvedaja Martin Saaremägi alias Kid on minult kõnealusele loole klahvpillipartiid tellinud, leidis ta, et võiksin ka kaamerate ees seda fakti kinnitada. Ja nii palju minus küll edevust on, et säärasest pakkumisest kinni hakata.