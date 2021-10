Viljandi vallas on kohalikel valimistel traditsioonilises mõttes nimekirjaga üles astunud neli erakonda: Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Et erakondade Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 nimekiri koosnevad vaid ühest nimest, on küsitav, kas nad saavad piisavalt hääli, et tagada endale koht volikogus.