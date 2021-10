Staadione on üle maakonna korda tehtud ning kui juurde arvata ka varsti uksed avav Viljandi jalgpallihall, võib ilma igasuguste süümepiinadeta öelda, et Viljandimaal pole kunagi sportimisvõimalused nii head olnud. Kas saaks olla paremad? Muidugi! Mõistagi võiks alustada näiteks Viljandi veekeskuse ehitamisest, aga Sakala on optimistlikult meelestatud ja usub, et kindlasti jõutakse selleni lähimatel aastakümnetel.