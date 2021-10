Põhja-Sakala spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Adamson ütles, et uut staadioni on pikalt oodatud. «Senine 1968. aastal ehitatud staadion oli armetus seisus, nüüd oli viimane võimalus see asi korda teha,» kõneles ta. Tööde kogumaksumuseks kujunes 798 000 eurot, millest COVID-i investeeringutoetus oli 510 000 eurot, maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest saadi 109 890 eurot ja valla omafinantseering oli 178 262 eurot.