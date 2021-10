Ettevõtlusnädal ⟩ Johan-Kristjan Konovalov: Viljandimaa puhkemajandus areneb kriisist hoolimata

TEGELIKULT OLEKSIN võinud selle pealkirja sõnastada ka teisiti: Viljandimaa puhkemajandus areneb kriisi tuules. Turismisektor on koroonakriisis kõige tugevamini pihta saanud majandusharu. Kannatanud on kõik ettevõtted, nii suured kui väikesed tegijad. Inimene on aga kohaneja ning nii on ka Viljandimaa turismiettevõtjad suutnud kriisiga toimetulekuks vajalikke muudatusi teha ja turule on lisandunud isegi uusi tegijaid.