Petturid tunnetavad ajavaimu hästi ning ka Eestis on juba aastaid raske sotsiaalmeediat või ajalehti lugeda, ilma et komistaks mõne investeerimisteemalise artikli otsa. Kahtlemata on palju inimesi, kes tunnevad järjest suuremat survet ka ise oma raha mõistlikult paigutama hakata, sest tõsi ta ju on: liitintressiga võib imesid teha, inflatsioon närib niisama seisvat raha aga tasakesi väiksemaks … Nüüd on asjade keerulisemaks tegemiseks mängus veel tuhanded krüptorahad ning see kõik on petturitele väga meeltmööda. Inimeste hirm rongist maha jääda, järjest keerulisemaks muutuv finantsmaailm, järjest rikkamaks muutuvad eestlased ja tagajärjeks ongi praeguseks igapäevaseks muutunud teated suurtest rahasummadest ilmajäämisest.