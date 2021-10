Põhja-Sakala vallas võimule pürgijad ütlesid kui ühest suust, et esimesed neli aastat pärast nelja omavalitsuse ühinemist on kulgenud keerukalt, kuid nüüd on aeg panna pinged kõrvale ja vaadata tulevikku.

Küsimuse peale, mis on vallas halvasti, nimetati mitmel korral omavahelisi suhteid, rahvaarvu vähenemist ning seda, et valda ei vaadata seniajani tervikuna ja iga piirkond soovib investeeringupirukast võimalikult suurt tükki endale saada. Positiivseks peeti noorte- ja sotsiaaltööd ning üldist arengut. Samuti tõdeti, et ühinemislepingu eelarvestrateegiasse kirjutatud eesmärgid on suudetud täita.