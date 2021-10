Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk vahendas kohapeal olnud patrullpolitseiniku Janek Mõtsari sõnu, et Viljandi poole sõitvat Volkswagenit juhtis vanem mees. "Maanteed hakkas ületama üheksakümnendates mees. Autojuht ütles, et ta nägi, et jalakäija hakkab teed ületama, aga tol oli pilk maas ja kapuuts peas. Ta üldse ei vaadanud, et auto tuleb."