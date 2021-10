«Tundub küll, et see juhtum on rahalises mõttes suurim, mis on Viljandimaal olnud,» tunnistas siinse politseijaoskonna juht Margus Sass. «Summa on tõesti üllatavalt suur.» Varem on Sakala kirjutanud, et umbes 100 000 euro suurust kahju on kannatanud üks võltsarvega petta saanud Viljandimaa firma.