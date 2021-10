Maakondlikud arenduskeskused on loodud regionaalselt ettevõtluse ja kodanikuühiskonna arengu toetamiseks. Nende tegevuse maksavad kinni omavalitsused ja Eesti riik (kas otse või läbi eurorahastuse). Viljandimaa arenduskeskuse asutaja on Viljandimaa omavalitsuste liit ja oleme loodud sihtasutusena. Uhkusega võib öelda, et oleme üks esimesi arenduskeskusi Eestis ja jätkame rõõmuga tegevust ka edaspidi.