Mis seal salata, autoga on mugav liigelda küll – keerad aga rooli ja oled kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas. Isikliku neljarattalisega sõitmine on täiesti normaalne lahendus, kui elad Tallinna-suuruses asumis. Meie armas Viljandi on aga pisike kui püksinööp, siin astud uksest välja ja juba oledki kohal. Kui sa ei plaani just ehituspoest paari kotti tsementi kaasa haarata, saad ilma autota päris kenasti hakkama.