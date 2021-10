Ramsi vabaajakeskuse juhataja Maire Rahneli südame ja aja on võitnud kohalik eakate klubi, kellega kord kuus kokkusaamise asemel puhub ta nüüd juttu igal nädalal. FOTO: Erakogu

Kui kuller möödunud reedel Ramsi vabaajakeskuse juhatajale Maire Rahnelile helistas, et vaja on pakk vastu võtta, oli too esiti isegi tõre, sest polnud mingit pakki tellinud ja liiati polnud ta kodus, vaid töö juures.