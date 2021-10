Eesti õpilased on faktiteadmiste ja akadeemiliste oskuste poolest Euroopa tippude seas. Nende teadmiste rakendamises ja praktilise eluga seostamises pole me aga sugugi esirinnas, vaid jääme tublimatele alla. PISA testi tulemused näitavad, et ehkki meie noortel on head teadmised matemaatikas ja loodusteadustes, vajavad üldistusvõime ja seoste loomise oskus pisut järeleaitamist. Mitte edetabeli tippude vallutamiseks, vaid eelkõige ikka selleks, et noored oleks valmis elus ees ootavate ülesannetega silmitsi seisma.