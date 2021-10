TURVALISUS ⟩ Oktoober on keelatud esemetest loobumise kuu

Päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitsepolitseiamet ja prokuratuur kutsuvad üles inimesi teavitama nende valduses olevatest loata relvadest ja lõhkematerjalist. Kampaania eesmärk on vähendada kodudes leiduva ohtliku lõhkematerjali ning seadusega keelatud relvade hulka, aga ka meelde tuletada, et lõhkematerjali ja relvade vabatahtliku loovutamise eest ei karistata.

Maailmasõdadest on nii Eesti maapõue kui ka kodudesse ja taludesse jäänud hulganisti relvi, laskemoona ja lõhkematerjali, mis võivad ühel või teisel viisil varem või hiljem inimeste kätte sattuda. On oluline teada, et nende hoiustamine ja käitlemine on ebaseaduslik, kuid vabatahtlikule loovutamisele karistust ei järgne. Koju jäänud ohtlikke esemeid saab karistust kartmata loovutada lisaks oktoobrikuus aset leidva kampaania vältel ka muul ajal.