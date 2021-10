Vahetult Viljandi–Tartu maantee ääres asetsev kanalisatsioonikaev on saanud tugeva katte. FOTO: Margus Haav

Möödunud reede pärastlõunal said päästjad väljakutse, et Viljandi vallas Tänassilma külas Kalmetu põhikooli ligidal lookleva terviseraja kõrval on katkise ja pooleldi irvakil kaanega kanalisatsioonikaevu kukkunud kitsetall.