Ees ootavatel valimistel kandideerib Viljandimaal vähemalt 17 inimest, kelle minevikku jääb kriminaalkaristus või koguni mitu karistust. See tõstatab küsimused, kui kauge kriminaalne minevik on piisavalt kauge, et inimene võiks kaaluda teiste inimeste esindamist volikogus ning kui palju peaks minevik mõjutama olevikku ja tulevikku. Need on keerulised filosoofilised küsimused, mille valija peaks enne hääletama minekut endale selgeks mõtlema.