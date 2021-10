Ehitusjäätmeid segaolmeprügi hulka panna ei tohi, aga tegelikult natuke tohib. Kui palju on natuke? Mis on üldse ehitusjäätmed? Kuhu neid siis panna, kui endal autot ei ole, et need jäätmejaama toimetada? Takso tellimine ja jäätmejaama arve tasumine võib nii mõnegi inimese panna mõtlema, et jäätmed öösel seljakotiga kuskile parki viia või naabri aeda poetada oleks täiesti mõistlik lahendus.