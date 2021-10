Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused ennustavad, et lähinädalail kasvab koroonasse nakatunute arv Ida-Virumaal. Viljandimaal on seis viimase nädalaga samuti halvemaks muutunud: asulatest on nädalaga kõige suurem viirusekoguse kasv olnud Viljandis, Sillamäel ja Jõhvi-Ahtme piirkonnas.