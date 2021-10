Tuleb tunnistada, et Marveli kontserni uus hitt "Shang-Chi ja Kümne Rõnga legend" ("Shang-Chi and the legend of the Ten Rings") on nii ebamarvellik, kui üldse olla saab. Ja see on vahelduseks maru hea. Kui tavaliselt hüppavad nende filmides ringi erksavärvilistes liibuvates kostüümides ning vaimukusi pilduvad superkangelased, siis uue seikluse puhul on valitud uus vaatenurk ning pildikeelde vormistatud üks korralik idamaine muinasjutt.