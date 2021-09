Iseenesest ei saa vallaelanikud aga sellise kliendikaardiga mitte mingeid lisahüvesid. Põhjus peitub mõistagi selles, et kõik Põhja-Sakala valla elanikud maksavad igal aastal selle veekeskuse eest isegi siis, kui nad seda kordagi ei kasuta. Ehituslaenu, ümberehitused ja koroonapiirangutest tulenevad kahjud peab katma ju vald ja kes see vald siis õieti on? Ikka kõik kohalikud elanikud ning nende maksuraha. Ehk siis tegelikult ei saa vallaelanik ujumas käia kokkuvõttes odavamalt, vaid teiste valdade elanikest ja turistidest ikka üsna kõvasti kallimalt. Lihtsalt pileti saavad odavamalt kätte ning jäägu see nüüd usinate matemaatikute hooleks välja arvutada, mitmendast piletist alates vallaelanik selle kliendikaardiga reaalselt kasumisse jõuab.