Kommenteerides asjaolu, et Viljandimaal kandideerijate seas on 17 inimest, kellel on minevikust ette näidata üks või ka mitu kriminaalkaristust, leidsid valimisnimekirjade esindajad, et valimisnimekirja võetavatele kandidaatidele peaks hakkama tegema taustakontrolli.