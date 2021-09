Siiski on kaasav eelarve tore ja seda tuleks kindlasti jätkata. Tõsi on ju see, et poliitikute ja ametnike pilk igale poole ei jõua, elanikel on aga ettepanekuid keeruline teha. Muidugi saab alati saata kirju, rääkida poliitikutega otse, läkitada mõtteid sellisesse keskkonda nagu rahvaalgatus.ee, aga ettepanekute tegemine on esimene samm. Teine on see, et keegi peab tahtma neid ka lugeda. Kui sinu arvamust ei küsita, pole üldiselt mõtet seda välja öelda, sest keegi pole huvitatud sellesse süvenemisest.