See oli 2003. aasta sügis, kui värskelt emaks saanud Kristel Sass lõi mittetulundusühingu Päikesekillu Perekeskus, et noortel peredel oleks paik, kus aega veeta ja end harida. Õhinapõhiselt käimalükatud ettevõtmine on aastate jooksul elumere lainetel kõvasti loksutada saanud, kuid siiski pinnale jäänud. Vahepeal 14 aastat Viljandist eemal viibinud Sass on nüüd tagasi ja valmis pühendunult kogukonda teenima.