"See on aastatepikkune pühendunud treening ja treeneri õpetussõnade kuuldavõtmine, mis tõi noore poisi sel aastal esindusmeeskonda," tunnustas Viljandi võrkpalliklubi treener Tauno Lipp oma kasvandikku.

Too aga nentis, et kostüümi sees olles ja kogu hingest esindusmeeskonna liikmetele kaasa elades ei mõelnud ta kordagi, et võib juba varsti olla üks nende seast. "Eks see kõik ole seniajani uskumatu. Õnneks on unistustel komme vahel oodatust kiiremini täide minna."