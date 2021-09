Ajakirjanikuna töötada on päris tore. Ei ole üldse mõtet hakata rääkima võimalusest kajastada põnevaid lugusid, kohtuda põnevate inimestega ning ise kogu aeg vaimselt areneda. Olen hoopis avastanud, et maakonnalehe ajakirjaniku töö üks võluvamaid külgi on võimalus olla pealtvaatajaks ja tunnistajaks ühe linna kasvamisele.