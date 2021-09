Ühest küljest tundub, et kui inimene on süüd tunnistanud ja määratud karistuse ära kandnud, võikski sellega loo lõppenuks kuulutada. Tõepoolest, ühiskonnana ei võida me kuigi palju sellest, kui inimesi eluks ajaks häbimärgistame ning välistame võimaluse, et kord eksinu on vigadest õppinud. Kui ühiskond keerab inimesele selja, keerab inimene ka ühiskonnale selja, see on selge. ­USA-s, kus töösoovijatele tehakse väga põhjalik taustakontroll, on vanglast tulnul tihtipeale väga raske uuesti järjele saada: ei võeta tööle. Süüa aga tahaks, nii et mis siis inimesel muud üle jääb kui uuesti vargile minna või keelatud aineid müüma hakata. Minevik ei tohiks rikkuda end parandanud inimese tulevikku, teisalt aga ei saa seda ka kuidagi olematuks teha.