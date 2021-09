Heiki Lill: päästjad komandohoone taha siga tapma

NII NAGU sajandeid tagasi viisid alamad keisrile või kuningale kirju oma raskest olukorrast ja soovisid, et kõrgeausus olukorda parandaks, nii peab tänapäeval päästeametnik igal aastal mitu korda Tallinna minema ja mäe otsas riigi valitsejatele oma kehva olukorda meelde tuletama. Sel sügisel järjekordselt täna, 29. septembril, just riigieelarve riigikogule üleandmise ajal. Noh et rahvaesindajad ikka mäletaks, et nad on andnud päästjatele lubaduse tõsta nende sissetuleku tasemeni, mis enam otseselt ei nõua paralleelselt teise ameti pidamist.