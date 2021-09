Viljandi on armas ja kaunis linn, ent olen teada saanud mõndagi, millest mul polnud enne õrna aimugi, ja see on pannud asju ümber hindama. Elad omas mullis, oled vaimustuses ja tänulik ... Olen ju kirjutanud kiitvaid lugusidki. Võrdluseks passib asjaolu, et ka pealtnäha igati kaunis inimene võib osutuda halva iseloomu ja varjatud pahedega tegelaseks. Kõnekas on siinkohal kirjakoht piiblist: kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks.