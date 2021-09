Volkswagen sõitis Vaibla külas vastu puud

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles, et politsei sai kell 21.17 teate, et Vaibla külas on teelt vastu puud välja sõitnud Volkswagen Passat. Esialgse info kohaselt oli autos kolm inimest ja koer. Koer jooksis suurest ehmatusest sündmuspaigalt metsa, kuid ta leiti üles. Koer on saanud vigastada. Ka autos viibijad on saanud vigastada, neid vaatab üle kiirabi. Veel pole teada, mis põhjusel auto teelt välja sõitis.