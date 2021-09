Juhan-Mart Salumäe: "Mõistet "Hiljandi" hakati kasutama Uue tänava puude saaga puhul ja sellest on ajendatud ka kleepsud. Linnavalitsus on küll korduvalt väitnud, et rahvast kaasati Uue tänava projekti rohkem kui kunagi varem, kuid seda väidet võib näha pooliku tõena." FOTO: Marko Saarm

TERAV SILM on märganud, et mitmel pool Viljandis on avalikku ruumi tekkinud kleepsud, millel puukännu juurde on kirjutatud «Hiljandi». Uurinud veidi tausta, tean, et selle taga on mõte: kui kodanikud tahavad linnajuhtidele uusi lahendusi välja pakkuda, on alati juba liiga hilja midagi muuta. Pean tõdema, et see iseloomustab hästi viimast aastat Viljandis.