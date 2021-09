Huviharidus on tore ja vajalik, aga sellega on tihtipeale midagi viltu. Kui lapsed enam ringidesse ära ei mahu, on see ühest küljest tore mure, aga teisest küljest soovime ju lastele parimat ning see parim sisaldab endas ka südamelähedase huviringi leidmist. Kui aga huviringi juht pooltühjas toas kurvalt tulijaid ootab, siis on teistpidi halvasti, sest kuidas ringi sel juhul üleval pidada ja juhendajale palka maksta? Muidugi tekib ka küsimus, kuhu lapsed küll kadusid ja mida ette võtta.