REPORTAAŽ ⟩ Turul kõht täis ja koju tuld tegema – laupäevane ringkäik valimistelkide juures

Laupäeva hommikupoolik. Ilm on hall ja sombune. Nagu igal nädalavahetusel, on Viljandi turu parkla autosid täis. Sel korral on aga midagi teistmoodi kui tavaliselt: juba eemalt torkab ninna magus pannkoogilõhn ja silma hakkavad värvilistes jopedes või särkides tegelased, kes turule tulnud inimeste vahel ringi sebivad. Poliitikud! Astume fotograafiga lähemale, et näha, mida head-paremat nood siis linlaste murede ja rõõmude kuulamise kõrval pakuvad.