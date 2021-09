Tehnoloogilises mõttes on 401 muidugi juba paras vanake ja ta ongi vaja pärast tublisti teenitud aega pensionile saata – esimesed tornid said ju püsti juba 2016. aastal. Kui aga tõsisemalt rääkida, siis põhjusi, miks 401 Eestis sulgemisele läheb, on mitu ja üks neist on see, et kõik sikutavad tekki enda poole. Cleveron lootis esialgu, et tal õnnestub hakata logistikafirmasid ühe mütsi alla koondama. Nood tahavad aga omi pakiautomaate, kuigi mõistavad vajadust ühise, ilmselgelt efektiivsema võrgu järele. Nõnda on ka Viljandis eri firmade pakiautomaadid üksteisest põhimõtteliselt paari sammu kaugusel.