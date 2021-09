Sõidad maanteel 95 kilomeetrit tunnis ja teine autojuht kimab sinust 140-kilomeetrise tunnikiirusega mööda, jõllitades aknast sulle otsa, et sa ikka aru saaksid, kui palju lahedam tema on. Sõber keeras oma autoga kogemata teisele autole ette – jah, see oli kahtlemata ebameeldiv lugu, kuid õnneks ei olnud ettekeeramine nii järsk, et see oleks tekitanud tõeliselt liiklusohtliku olukorra – ja selle peale võttis tolle auto juht vaevaks sõita talle järele ning kõrvalreast oma autost ta peale karjuda ja sõrmega oimukohal keerates talle selgeks teha, et temasugusele inimesele selliseid asju teha ei või.