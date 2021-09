Lisaks otsestele kuludele võib praegune tervet Euroopat laastav energiakriis tähendada ka tulude kahanemist. Ettevõtte elektriarve vajab maksmist, nii et loodetud palgatõus jääb tulemata või pannakse lauale hoopis koondamisteade. Raske on muidugi ennustada, kui tõenäolised on kõige mustemad stsenaariumid, mida juba tükk aega arutatud on: elektri hind börsil kõigub üles-alla ning me ei tea, mis juhtub nädala või kolme kuu pärast. Kindlasti on aga abivajajaid vaja aidata, niisiis võiks omavalitsused oma abivajajatega tihedas suhtluses olla ning toimetulekutoetusi makstes peaks energia hinna tõusu otseseid ja ka kaudseid mõjusid kindlasti arvestama. Abivajajad ei koputa ju Toompea lossi uksele, vaid ikka raekoja või vallamaja omale.