No ei mahu!

See vahejuhtum pani jälle mõtlema, miks ometi peab tee kesklinna ja linna suurima elurajooni vahel jalakäijatele, ratturitele ja elektritõukeratta kasutajatele nii kitsas ja halb olema. Mis on see suur asi ja varasemaga võrreldes lisandunud pluss, mis sundis otsustajaid valima aastakümneid ühesuunalisena püsinud tee kahesuunaliseks muutmist? Mis on nüüd parem?