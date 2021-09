Suure-Jaani tööstuspark loodab aastaga tingimused täita

Valla arendusspetsialist Erki Heinaste sõnas, et tööstuspargi kruntide järgmine enampakkumine tuleb selle kuu lõpus ja on lootust, et ka mõni krunt siis omaniku leiab. «Muidu enampakkumist ei teeks. On huvilisi ja ilmselt tuleb ka järgmisel kuul enampakkumine,» rääkis ta.