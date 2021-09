Jaana Hinno: Viljandi – kes ta sulle on?

MA OLEN üsna veendunud, et see Viljandi persona on meie kõigi silmis erinev ja muutub ajas tihti. On see ju vägagi tunnetuslik ning seda mõjutavad näiteks meie taust, see, mis tuju meil parajasti on, ja ka see, kuhu on pilk parajasti pööratud. Kui mina kaheksa aastat tagasi Viljandisse kolisin, olin veendunud, et Viljandi ei ole koht, kuhu soovin pikemaks ajaks jääda. See linn tundus inim­tühi ja kõle.