Sellise ettepaneku on teinud ka Keskerakond ning võimalik, et selle taga on paras annus valimisi: kui populaarne saab olla erakond, kes üleüldises hinnarallis ning majanduslikult ärevas olukorras hakkab makse tõstma? Eriti kuna tõstmisele läheks ka elektriaktsiis, mille määr tõuseks neli ja pool korda. Mitte protsenti, korda. Võib ju küsida, mis puutuvad riigieelarve ja aktsiisid omavalitsustesse, aga üks argument oleks see, et just omavalitsuste uksele hakkavad hinnatõusu hammasrataste vahele jäänud inimesed abisaamiseks esimesena koputama.