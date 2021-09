Ei olegi. Täna koitis mulle tõsiasi, et tegu polnud mingisuguse satiiriväljaandega, vaid ongi terve hulk inimesi, kes usuvad, et La Palma vulkaanipurse on Hispaania valitsuse konspiratsioon. Asjasse on segatud ka HAARP (ionosfääri uurimisprogrammina algatatud kõrgsageduslik aktiivne auroraalse uurimise programm) ja koroonaviirus ning kogu asi on liiga jabur, et seda annaks siin lühivormis kokku võtta.