Kui Rubiini kino lammutamise järel filminälga jäetud viljandlased 2017. aasta kevadel lõpuks kahe saaliga moodsa kino said, müüdi kõik seansid välja ning mõnuga näkse krõbistavaid vaatajaid vooris helendavate ekraanide eest läbi päevas paar tuhat. Nüüd on esimene vaimustus vaibunud ja ega koroonagi olukorda lihtsamaks tee, kuid Centrumi kino juht Kunnar Viira kinnitab, et Viljandi filmipühamul läheb hästi.