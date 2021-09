Oluline on nüüd rõhutada, et aktsiaselts Mikskaar ei ole midagi valesti teinud ning kohalikel ja Mikskaarel on õigus pahaselt põrnitseda hoopis kolmandat asjaosalist – riiki. Nii neil kohalikel, kes kaevandamise vastu on, kui ka neil, kellele Mikskaar on hinnatud tööandja. Ettevõte taotles küll ammu, ent siiski korrektselt kaevelubasid ning tal oli täiesti põhjendatud usk sellesse, et nendega on kõik korras. Tegelikult aga olid puudu vee-erikasutusloa menetlus ja analüüsid, kuidas mõjub kaevandamine veele, ning kaasamisega olid lood samuti viletsad. Ühesõnaga tundub, et riik andis loa välja kaunis hooletult.