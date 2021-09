Jutt käib muidugi koroonapassist, mille telefoni salvestamine ja sealt ettenäitamine pole sugugi keeruline ega võta minutitki. Ma ei tunne ühegi ihurakuga, et ma sellega kuidagi oma privaatsusest loobuks või minu inimõigusi rikutaks. Küll aga saan niimoodi kinnitust, et inimesed, kes naaberlaudades einestavad või mulle süüa toovad, kannavad tunduvalt väiksema tõenäosusega nakkust kui mõnes sellises söögikohas, kus koroonapass kellelegi meelde ei tule. Veendunud koroonaeitajat see kõik muidugi ei huvita. Tema Linna sööma minna ei saa ega ilmselt tahagi. Ja jääb heast asjast ilma.