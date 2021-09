Jane (Alice Siil, vasakul) on pahelise sõbranna (Amanda Hermiine Künnapas) mahitusel end pahandustesse mässimas. FOTO: Forum Cinemas

Vahel tundub mulle, et Eesti film on nagu õnnetu lõhestunud isiksus, kes kõige ebaloogilisemal hetkel mingi järjekordse veidra maski järele haarab. Olgu see siis tuhande tökatmusta varjundi sisse uputatud ängipurakas «Põrgu Jaan», võikal munalõhnalisel vedelseebil liugu laskev «Pilvede all» või kahtlast seenesousti söönud Erki Kõlu sahtlipõhjasketše tsiteeriv «Mehed».